Kamerun'da ligler tescil edildi

Kamerun Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ertelenen 1. ve 2. Lig sezonunun sona erdiği duyuruldu.
Açıklamada, 1. Lig'de 28 maç sonunda 47 puan toplayan PWD Bamenda şampiyon olduğu ifade edilirken, gelecek sezon Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de yer alacağı belirtildi.
Öte yandan 1. ve 2. Lig'de küme düşme olmayacağı ve 2. Lig'de ilk iki sırada tamamlayan Les Astres ve YaFoot takımlarının gelecek sezon bir üst ligde mücadele edeceği açıklandı.
(İHA)
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