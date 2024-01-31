Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Aboubakar için Beşiktaş'tan açıklama! "Durumu çok daha ciddi"

Beşiktaş, Kamerun Milli Takımı'nda oynadığı bir mücadelede sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu için bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Aboubakar'ın sakatlığının Kamerun Milli Takımı'nın açıkladığından çok daha ciddi olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir."

2-3 HAFTA FORMA YOK

Beşiktaş'ta Fernando Santos'la birlikte yeniden kadroya dönmesi beklenen Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.





