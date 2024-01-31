SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Aboubakar için Beşiktaş'tan açıklama! "Durumu çok daha ciddi"

Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Aboubakar için Beşiktaş'tan açıklama! "Durumu çok daha ciddi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 12:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Afrika Kupası'nda mücadele eden Kamerun Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Aboubakar'ın sakatlığının Kamerun Milli Takımı'nın açıkladığından çok daha ciddi olduğu duyuruldu. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, Kamerun Milli Takımı'nda oynadığı bir mücadelede sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu için bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Aboubakar'ın sakatlığının Kamerun Milli Takımı'nın açıkladığından çok daha ciddi olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir."

2-3 HAFTA FORMA YOK

thumbs_b_c_594706f5899c670f568b69e1aa8fca8b

Beşiktaş'ta Fernando Santos'la birlikte yeniden kadroya dönmesi beklenen Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Resmen açıklandıF.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Resmen açıklandı
Torreira'dan sözleşme itirafı! "Beklemiyordum"Torreira'dan sözleşme itirafı! "Beklemiyordum"
Neymar takipçilerine el hareketi çekti!Neymar takipçilerine el hareketi çekti!
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika aboubakar beşiktaş beşiktaş, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

Şimdiden herkesin gözü Ocak 2024 enflasyonunda!

Şimdiden herkesin gözü Ocak 2024 enflasyonunda!

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Durumu çok daha ciddi"

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Durumu çok daha ciddi"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yıldızını kiralıyor!

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yıldızını kiralıyor!

Fenerbahçe'nin yıldızını Erol Bulut kapıyor!

Fenerbahçe'nin yıldızını Erol Bulut kapıyor!

TFF'den devrim gibi kararlar! VAR kayıtları açıklanacak

TFF'den devrim gibi kararlar! VAR kayıtları açıklanacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.