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Kamerunlu futbolcu Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.06.2020 15:52 | Son Güncelleme

Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine, ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi. Davada 26 yaşındaki futbolcuyu hastaneye götüren Mihaela Elena Duta'nın hastayı yaşama döndürmek için gereken çabayı sarf etmediğine hükmedildi.

Kamerunlu futbolcu Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi

Dinamo Bükreş'in Viitorul'u ağırladığı 6 Mayıs 2016 tarihindeki Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ev sahibi kulübün oyuncusu Ekeng'in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Rumen basınında yer alan haberlere göre duruşmada, 26 yaşındaki futbolcuyu hastaneye götüren ambulanstaki acil tıp teknisyeni Mihaela Elena Duta'nın, hastayı yaşama döndürmek için gereken çabayı sarf etmediğine hükmedildi.

Yargıç, Duta'ya ertelemeli 18 ay hapis ve 2 ay kamu hizmeti cezası verdi. Duta ayrıca Ekeng Ailesi'ne 200 bin avro tazminat ödeyecek.

(AA)


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