Kamil Ahmet Çörekçi: Ben bir görev adamıyım

Takımda çok iyi bir ortam bulunduğunu belirten Kamil Ahmet Çörekçi, "Şu an takımımızda çok iyi bir ortam var. Sezon başında biraz zor günler geçirdik. Çok fazla oyuncu gelmişti. Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdik, sonra birçok oyuncu gitti ve yenileri geldi. O uyumu yeniden sağlamak zor. Sezon başında bir süreç geçirdik. Abdullah Avcı geldikten sonra da bir felsefe görüyoruz artık takımımızda. Şu anda takımımızdaki ortam ve oynadığımız stil takıma çok yakışıyor. İnşallah bunun da devamı gelir" ifadelerini kullandı.

Kendisini tam bir görev adamı olarak tanımlayan Kamil Ahmet Çörekçi, "Ben kendimi görev adamı olarak tanımlıyorum. Teknik direktörümüz nerede oynatırsa oynatsın her şartta elimden geleni yapmaya çalışırım. Görevimi yaparım. Benden ekstra bir şey beklemeseler bile aşağıda bir performans da göstermem. Her zaman elimden geleni yaparım. Ben sağ bek oynarken kendimi daha iyi hissediyorum. Orada daha başarılı olduğumu düşünüyorum" dedi.

"BURADA KALICI OLMAK İSTİYORUM"

"Trabzonspor’a ilk geldiğimde burada kalıcı olmak istedim" diyen Kamil Ahmet Çörekçi, "Çünkü çok arkadaşım var Trabzonspor’a transfer olup 1-2 sene sonra giden. Başka oyuncular da var transfer olduktan sonra ayrılan. İçimden “Burada kalıcı olmalıyım” dedim. Yalan yok, Trabzonspor’u evim gibi görüyorum. Buradaki 4. sezonum. Artık kültürüne, yemeklerine, hayatın her alanına alıştım. Eve de gidemiyorum, Londra’ya da gidemiyorum artık pandemiden dolayı. Buraya alıştım ve burada kalıcı olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZ ÖZ GÜVEN VERİYOR"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun felsefesi olduğunu belirten Çörekçi, "Abdullah Avcı geldiğinde ben sağ bek oynuyordum. Gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda sağ bek pozisyonundayken hep açılıyordum, kanat oyuncusu gibi oynuyordum. Abdullah hoca o kadar disiplinli ki, Avrupa’daki antrenörler gibi. Bana 'Sen neden açılıyorsun, içeriyi kapatmalısın' diyordu. Abdullah Avcı’nın çok disiplinli bir taktiği ve oyun felsefesi var. Ben bunu Avrupa’da gördüm ama ilk kez Türkiye’de gördüm. Türkiye’de çalıştığım diğer antrenörlerde böyle bir şey görmediğim için ben de kanat oyuncusu gibi açılıyordum. Abdullah Avcı geldikten sonra bana Avrupa’daki hocalar gibi bir oyun felsefesi kattı. Hocamızın her konuşması, her hareketi özgüven veriyor oyunculara. Zaten görüyorsunuz bunu takımda. Antrenmanlarda çalıştığımız sistemi, oyunu maçta uyguladığımızda ve bunu başardığımızda çok güçlü hissediyoruz. Bazen Vitor, Edgar veya Hosseini yanımda kim oynuyorsa onlara diyorum ki, 'Bugün gol yemek yok!' Neden, çünkü bizim felsefemiz gol yememek. Her türlü atarız biz ama gol yememeliyiz. Abdullah Avcı’nın istediği hep kademe, arkayı sağlam tutalım, golü atarız zaten. Abdullah Avcı geldikten sonra da görüyorsunuz, defans hattımız, savunmamız çok iyi. Gol yemedik, pek çok maç kazandık. İnşallah bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Taktik anlamda Abdullah Avcı’yı birinci sıraya koyabilirim. Gerçekten çok iyi antrenörlerle de çalıştım ama Abdullah Avcı kadar taktik anlamda iyi bir antrenör Türkiye’de görmedim" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

