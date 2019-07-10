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Kampseverler Datça'ya bayılacaksınız

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyenler çadır kamp alanlarını tercih ediyor. Bol oksijen ve temiz havanın keyfini süren tatilciler, gürültüsüz çevrede şehrin stresinden kurtuluyor.

Kampseverler Datça'ya bayılacaksınız
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Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe, çam ağaçlarının gölgesinde ve aynı zamanda ekonomik bir tatil düşleyenler, çadır kamp alanlarını tercih ediyor. Çam ağaçlarının gölgesindeki kampları tercih eden tatilciler deniz keyfinin yanında hamakta kitap okuyor, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılıp keyifli zaman geçiriyor. Müzik etkinliklerin yanısıra spor meraklıları için de voleybol sahaları ve mangal için ayrılan özel bölümler tatilcilerin keyifli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor.

Datça'da çadırda tatil keyfi

KUŞ SESLERİ ARASINDA HARİKA BİR TATİL

Akçabük'teki çadır kampında eşiyle tatilini geçiren İzmirli müzik öğretmeni ve müzisyen Furkan Doğan (28), Datça'nın doğasına ve denizine hayran kaldıklarını söyledi. Hayatında ilk kez çadırda tatil yaptığını ifade eden Doğan, "Burası gerçekten harika bir yer. İzmir'den geldik ve çadır kurduk. İyi ki gelmişiz, iyi ki buradayız. Muazzam bir yer. Temiz havası, bol oksijeni insanı mutlu ediyor. Deniz ise bir harika. Herkesin gelip görmesini dilerim. Çadırda tatilin bu kadar güzel olacağını önceden söyleseler inanmazdım. Kuş sesleri, hatta cırcır böceklerinin sesleri arasında kamp yapmak o kadar harika birşey ki anlatamam. Yıllardır kendimizi otellere, yazlıklara kapatmışız. Parsellenmiş alanların içerisindeydik. Buradaki çadır kamp bir başka, doğal bir ortam ve insan kendini burada adeta yeniliyor" diye konuştu.

Datça'da çadırda tatil keyfi

Datça Yarımadası'nın Akdeniz ve Ege kıyılarında hizmet veren kamp işletmecisi Hamit Karacakaya (71), işletmesinin yaz- kış açık kalmasını hedeflediğini belirterek, "Datça kış aylarıyla ayrı bir güzelliğe sahip. Bu nedenle ilk kez burada kış turizmini de başlatmak istiyoruz. Kıl çadırdan market yaptık. Çadırı olmayanlara, kiralık kıl çadırlar veriyoruz. Ayrıca tiyatro gösterileri ve konserler için yeni bir alan oluşturuyoruz. Tamamında ahşap malzemeler kullanıyoruz. Yola çıkarken, burayı Datça'nın yıldızı yapmak istiyorduk. Şimdi hedefi büyüttük, Türkiye'nin yıldızı yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Datça'da çadırda tatil keyfi

Kampta çadır kurmanın bedeli günlük iki kişilik 60 TL, üç kişilik 75 TL ve 4 kişilik 90 TL olarak değişiyor. Çadırı olmayanlar ise 90 TL'ye iki kişilik, 105 TL'ye üç kişilik, 120 TL'ye ise dört kişilik çadır kiralayabiliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla datça Tatil kamp

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