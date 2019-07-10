Kampseverler Datça'ya bayılacaksınız

Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe, çam ağaçlarının gölgesinde ve aynı zamanda ekonomik bir tatil düşleyenler, çadır kamp alanlarını tercih ediyor. Çam ağaçlarının gölgesindeki kampları tercih eden tatilciler deniz keyfinin yanında hamakta kitap okuyor, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılıp keyifli zaman geçiriyor. Müzik etkinliklerin yanısıra spor meraklıları için de voleybol sahaları ve mangal için ayrılan özel bölümler tatilcilerin keyifli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor.

KUŞ SESLERİ ARASINDA HARİKA BİR TATİL

Akçabük'teki çadır kampında eşiyle tatilini geçiren İzmirli müzik öğretmeni ve müzisyen Furkan Doğan (28), Datça'nın doğasına ve denizine hayran kaldıklarını söyledi. Hayatında ilk kez çadırda tatil yaptığını ifade eden Doğan, "Burası gerçekten harika bir yer. İzmir'den geldik ve çadır kurduk. İyi ki gelmişiz, iyi ki buradayız. Muazzam bir yer. Temiz havası, bol oksijeni insanı mutlu ediyor. Deniz ise bir harika. Herkesin gelip görmesini dilerim. Çadırda tatilin bu kadar güzel olacağını önceden söyleseler inanmazdım. Kuş sesleri, hatta cırcır böceklerinin sesleri arasında kamp yapmak o kadar harika birşey ki anlatamam. Yıllardır kendimizi otellere, yazlıklara kapatmışız. Parsellenmiş alanların içerisindeydik. Buradaki çadır kamp bir başka, doğal bir ortam ve insan kendini burada adeta yeniliyor" diye konuştu.