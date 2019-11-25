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Kampüsün enerjisi yeni nesil ofise taşınıyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Eğitim ve iş dünyası rotasını yeni nesil ofislere çevirdi. Teknolojik altyapısının yanı sıra düşük maliyetleriyle dikkat çeken ofisler, sahip oldukları network ağı ile de tercih ediliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Workinton da hayata geçirdikleri iş birliği anlaşmasıyla ofis ortamında yeni modeli öğrenci ve mezunlarla buluşturuyor.

Kampüsün enerjisi yeni nesil ofise taşınıyor

Teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi eğitim ve iş hayatında da ezberleri bozuyor. Geçmişte kara tahtanın önünde anlatılan dersler internet ortamına taşınırken, masa başında uzayan iş saatleri ise yerini yeni nesil çalışma ortamlarına bırakıyor. Hal böyle olunca akademi ile iş dünyası arasında kurulması gereken köprülerin de önemi giderek artıyor. Buradan yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi ve yeni nesil çalışma alanlarının öncü organizasyonlarından Workinton da hayata geçirdikleri iş birliğiyle dikkat çekiyor.

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Öğrencileri geleceğin iş modellerine adapte etme ve onlara yeni ufuklar açma motivasyonuyla imzalanan anlaşmanın detaylarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral ve Workinton CEO’su Cihan Seyithanoğlu anlattı.

Bu iş birliği hangi motivasyon ve amaçla hayata geçirildi?

Dr. Ecmel Ayral: BİLGİ gibi köklü geçmişe sahip olan üniversiteler ve Workinton gibi yeni nesil yapılar birbirini tamamlıyor. Workinton’ın sahip olduğu mekânların çalışması için finansal ve operasyonel bir camiaya ihtiyaç var. Camiaların ise bu mekânlara gelmek için bir sebebe ihtiyacı var. Buradan hareketle akademiyi yeni nesil ofis ortamıyla kaynaştırmayı hedefledik.

Workinton CEO'su Cihan Seyithanoğlu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral

Cihan Seyithanoğlu: Şehrin farklı yerlerinde katma değer üretme potansiyeli olan ve üreten birçok insan var. Genç girişimciler ve profesyoneller gibi ağırlıklı olarak yaratıcı sınıf şeklinde tabir edilen insanlar yeni nesil ofis ortamlarında bir araya geliyor. BİLGİ ve Workinton, operasyonel olarak birbirini tamamlıyor.

İş birliği karşılıklı olarak hangi imkânları sunuyor?

Dr. Ecmel Ayral: BİLGİ öğrencileri, mezunları ve çalışanları çok önemli fırsatlardan yararlanacak. Workinton’ın tam donanımlı modern ofislerine indirimli olarak erişecek olan BİLGİ’liler, Workinton network ağına da ücretsiz olarak katılabilecek. Öğrenci ve mezunlarımız bu sayede sektöre ve kişisel gelişimlerine dair tüm etkinlik ve eğitimlerden haberdar olacak. Workinton, öğrenci ve mezunları bünyesindeki şirketlerde oluşan iş imkânlarından anlık olarak haberdar ederek firmaların yetenek ve işe alım ihtiyacı için aracılık görevi üstlenecek. Öğrenci ve mezunlar bu sayede hem modern koşullarda çalışabilecek hem de yeni iş olanaklarına bir adım daha yaklaşacak.

Cihan Seyithanoğlu: Biz Workinton olarak değişimin ve gelişimin öncülerinden biri olmak durumundayız. Bu nedenle akademinin sunduğu olanaklarla kendimizi ve kurumumuzu beslemekle yükümlüyüz. İş birliği anlaşmamız sayesinde kurumsal ve bazı programlarda belli oranlarda indirimlere sahip olacağız. Girişimcilik ekosistemine yakın olduğu için Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon (LITE) Yüksek Lisans Programı’ndan faydalanma imkânı yakalayacağız. BİLGİ kütüphanesinde mevcut basılı, elektronik, işitsel, görsel, akademik ve bilimsel kaynaklarından da yararlanacağımız için mutluyuz.

Dünyada BİLGİ ve Workinton birlikteliğinin benzerlerine rastlamak mümkün mü?

Dr. Ecmel Ayral: Bu modelin dünya için de yeni olduğunu söylemek mümkün. Üniversiteler doğaları gereği çok eski ve köklü bir geleneği temsil eder. Fakat günümüz koşullarına uyum sağlamaları gerekir. Eğitim veren kurumlar olarak değişimi yakalamaktan öte, değişimin öncüsü olmak zorundayız diye düşünüyorum. Bu nedenle Workinton gibi yeni nesil bir kurumla aynı vizyonda buluşmak her iki taraf için de heyecan verici.

Cihan Seyithanoğlu: Aslına bakarsanız açık kaynak bir iş modeline sahibiz. Şirketler ve üniversiteler kendi özelinde çalışan yapılar. Fakat insan ne kadar bireyselleşirse bireyselleşsin komün olarak düşünüyor. Eskiden alışveriş için mağazalara giderdik, şimdi interneti kullanıyoruz. Dünyada 10 yıllık geçmişi olan bir yapının diğer paydaşları işin içine katmak zorunda olduğuna inanıyorum. Örnek bir model oluşturduk kısa sürede dünyanın dört bir yanında benzer uygulamaları göreceğimize inanıyorum.

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