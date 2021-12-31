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Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak

31.12.2021 06:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 324, Gençlik ve Spor Bakanlığına 652, Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına 173 personel alımı gerçekleştirecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla 8 kuruma çeşitli branşlarda 1163 personel alınacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav sonuçlarına göre, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis (inşaat, gıda, deri), 3 gemi adamı ve çeşitli branşlarda 19 teknisyen ile kadrolu idare memuru öğrencisi olarak da 150 personel alımı yapılacak.

Mühendis, veteriner ve psikolog kadrolarına 3-17 Ocak tarihleri arasında, teknisyen ve gemi adamı ile kadrolu idare memuru öğrencisi kadrolarına ise 17-31 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurulacak.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler "www.adalet.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sözlü sınav ile 334'ü kadın, 318'i erkek olmak üzere toplam 652 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular, 31 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

- MSB ve Genelkurmay 173 personel alımı gerçekleştirecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarına çeşitli unvan ve branşlarda 173 personel alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğüne mülakat sınavı sonuçlarına göre, aşçı (2), çocuk eğitimcisi (2), garson (1), grafiker (2), hizmetli (1), istatistikçi (1), mal sorumlusu (6), memur (6), bilgisayar mühendisi (10), çevre mühendisi (1), endüstri mühendisi (1), jeoloji mühendisi (2), şoför (1), bilgisayar teknikeri (3), bilgisayar programlama teknikeri (1), mekatronik teknikeri (2), matbaa teknikeri (3), acil tıp teknisyeni (2), marangoz teknisyeni (1), klima teknisyeni (1), kaynak teknisyeni (1), oto teknisyeni (2), elektrik güç kaynağı teknisyeni (1), oto boyama teknisyeni (1), elektrik teknisyeni (1), terzi (1), uzman (11), berber (1), hesap sorumlusu (2), koruma ve güvenlik görevlisi (1) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (5) olmak üzere 76 personel ataması yapılacak.

MSB'ye ise avukat (6) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (2) olmak üzere 8 personel alımı yapacak. Genelkurmay Başkanlığı da boyacı/badanacı (2), sıvacı/fayansçı (2) kalorifer teknisyeni (1), elektrik güç kaynağı teknisyeni (1), kaynak teknisyeni (1) ve marangoz teknisyeni (1) olmak üzere 9 personel istihdam edecek.

Söz konusu unvan ve branşlar için adaylar başvurularını 30-31 Ocak tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecek.

Bu arada sözlü sınav sonuçlarına göre MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 44, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına 10, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına 10, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 8 personel alınacak.

Başvurular, 29 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2 uzman yardımcısı istihdam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözlü sınav ile denizcilik uzman yardımcılığı kadrosuna 2 personel alımı gerçekleştirecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapacak.

Başvurulara ilişkin bilgiler bakanlığın "www.uab.gov.tr/duyurular" internet sayfasında yer alacak.

- TSE sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kurumu sözlü sınavla çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli 7 bilişim personeli istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 6-20 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

- Büyükçekmece Belediyesi 2 personel alımı yapacak

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre 2 müfettiş yardımcısı kadrosuna memur alacak.

Adaylar 31 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında istenen başvuru belgeleri ve sınav başvuru formu ile birlikte Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat başvuracak.

Sözlü sınav 23 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükçekmece Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilecek.

- SERKA 3 uzman personel alacak

Merkezi Kars olan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) sözlü sınav sonuçlarına göre, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 uzman personel istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 21 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapacak.

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