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Kamyon çarpan traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü

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GÜNDEM  | 16.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çal ilçesinde, kamyonun arkadan çarptığı traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü. Kazada kamyon sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Değirmenderesi mevkisine gelen Ahmet Etli, yönetimindeki kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Etli'nin kullandığı kamyon, önünde giden Ali Tokmak (52) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

TRAKTÖR 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrilirken traktör yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörde bulunan sürücü Tokmak, eşi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak'ın (70) öldüğünü belirledi. Yaralı kamyon sürücü Etli ise, ambulansla, Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kaza

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