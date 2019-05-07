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Kamyon sürücüsü, motosiklet sürücüsüne sopayla vurmaya çalıştı

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GÜNDEM  | 07.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Ankara'da kamyonet sürücüsünün, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne seyir halindeyken sopayla vurmaya çalıştı. Bu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Yenimahalle Gazi Mahallesi Konya Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonet sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında, yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü, birbirlerine tepki gösterdi. Bu sırada kamyonet sürücüsü, seyir halinde olmasına rağmen yanında bulunan sopayı pencereden çıkarıp, sol şeritte giden motosiklet sürücüsüne vurmaya çalıştı.

Trafikte yaşanan olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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Ankara sopa saldırı trafik

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