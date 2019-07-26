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Kamyonetten kafa üstü düşen adam 3 gündür yoğun bakımda

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

Bursa’da Kutlay G., 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düştü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Kutlay G.'nin 3 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kamyonetten kafa üstü düşen adam 3 gündür yoğun bakımda

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hurdacılar sitesinde meydana geldi. Kutlay G. isimli adam 13 yaşındaki oğlu Mikail G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için kantara geldi. Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu M.G.'ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı.

KAFA ÜSTÜ DÜŞTÜ

M.G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada, yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.'nin feryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Kutlay G.'nin 3 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.

"KAMYONETİN ÜSTÜNDEKİ ÇUVALI TUTMAK İÇİN İNMEDİ"

Kaza olduğu sırada düşme sesini duyarak yardıma giden Ferhat Yurtseven, "Kamyonetle kantara girdikten sonra Kutlay G. kamyonetin üstündeydi. Biz giderken kantardan inmesini söyledik ama kamyonetin üstündeki çuvalın giderken başka bir aracın üstüne düşmemesi için tutayım dedi. Tartım işi bittikten sonra kamyonetle geri geri çıktıktan sonra dönüş yapmak istedikleri sırada, kavisi hesaplayamadı ve dönerken Kutlay G. kamyonetten aşağıya düştü. Bende çıkan sese dışarı çıktım ve geldiğimde abimiz kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Olay yerinde bilinci açıktı, bir şeyim yok kaldırın beni diyordu. Daha sonra ambulans geldi ve 5-6 dakika müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı." dedi.

Kaynak: İHA

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bursa kamyonet

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