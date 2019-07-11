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'Kan ağlayan' Iraklı genç hastalığına çare arıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 11.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Irak'ın Duhok kentine bağlı Berdereş ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Mahmud Behçet, iki ay önce nadir rastlanan göz ve kulak kanaması rahatsızlığına yakalandı.

'Kan ağlayan' Iraklı genç hastalığına çare arıyor

Hastalığıyla ilgili AA muhabirine konuşan Behçet, son iki aydır gözyaşı yerine kan ağladığını ve kulağından da bilinmeyen bir nedenle kan geldiğini söyledi.

Ülkedeki birçok hastaneye tedavi umuduyla başvurduğunu dile getiren Behçet, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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"İki aydır göz ve kulağımda kanama oluyor ancak hiçbir kesik yara izi yok. Hastalığa yakalandığım günden itibaren Duhok ve Musul kentlerinde başvurduğum doktorlar çare bulamadı. Şu anda hastalığım giderek artıyor. Kan ağladığım zaman derim kendiliğinden hareket ediyor. Ne beni muayene eden doktorlar ne de ben hastalığımın ne olduğunu biliyoruz."

Behçet'in amcası Emcet Abdurrahman da yeğeninin hastalığı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Behçet kan ağladığı zaman kendinden geçiyor." dedi.

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TÜRKİYE'YE YARDIM ÇAĞRISI

Kan ağlayan Behçet'in ağabeyi Azad Behçet de kardeşinin tedavi edilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Ağabey Behçet, "Bu hastalığa o kadar az rastlanıyor ki buradaki doktorlar bile şaşırıyor ve ne olduğunu bilmiyor. Şu ana kadar 50 kez muayene oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti ile Türkiye hükümetinden kardeşimin hastalığının teşhisi ve tedavi altına alınması konusunda yardım etmesini istiyoruz." diyerek yardım talebinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak kan ağlamak kulak kanaması

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