Kan donduran anlar! Flamengolu taraftarlar oyuncuları tabuta koydu...

Son dakika haberleri... Futbolun beşiği olarak tabir edilen Brezilya'da daha önce böylesi görülmemiş bir olay yaşandı. Flamengo taraftarları takımın kötü gidişatına dayanamadı ve futbolculara saldırdı. Antrenman tesisini basan gözü dönüş taraftarlar, oyunculara zor anlar yaşattı.

ESKİ FENERBAHÇELİ DIEGO DA VAR!

Aralarında eski Fenerbahçeli Diego'nun da bulunduğu futbolcuların antrenmandan çıkıp eve gidecekleri anda büyük bir kalabalık tarafından önleri kesildi. Gözü dönüş taraftarlar arabalarının üstüne çıkıp oyuncuları tehdit etti. Korku dolu anların yaşandığı olayı güvenlik güçleri zor engelledi. Ölüm tehditleri alan futbolcular antrenman tesislerine gelmek istemiyor.

ARABALARI HASAR ALDI

Thiago Maia'nın arabası, taraftarlar tarafından hasar gördü. Konuşmak için camı bile açan futbolcu öfkeli kalabalığı ikna edemedi ve saldırıya uğradı.



