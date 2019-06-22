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Kan donduran cinayet! Annesini kafasına taşla vurarak öldürmüş

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YAŞAM  | 22.06.2019 22:58 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde, 61 yaşındaki annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı.

Kan donduran cinayet! Annesini kafasına taşla vurarak öldürmüş

Aydın'ın Söke ilçesinde Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan'dan haber alamayan yakınları evine gitti.

Özgözcan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, başında darp izleri bulunan Gülümser Özgözcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgözcan'ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

KAFASINA TAŞLA VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından soruşturma başlatan Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının oğlu Mustafa Özgözcan'ı Argavlı mevkisinde gözaltına alındı.

Zanlının, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, tartıştığı annesinin kafasına taşla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

(AA)

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Aydın söke cinayet itiraf

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