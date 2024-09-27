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  4. Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Patronuna mesaj bırakmışlar "Serhat Akın'a söyleyin..."

Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Patronuna mesaj bırakmışlar "Serhat Akın'a söyleyin..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.09.2024 16:43
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Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, dün gece silahlı saldıraya uğramıştı. Son dönemde yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Akın, zaman zaman Ali Koç'a olan muhalif tavırlarıyla sık sık tehdit aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Dün gece Fenerbahçe - Union SG maçı sonrası programdan çıkan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğrayarak bu durumu kişisel sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaşmıştı.

''TETİKÇİYİ BULDUK''

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Saldırganlarla ilgili soruşturma sürerken konuyla ilgili gazeteci Aydın Cingöz'den önemli bir iddia geldi. Cingöz, "tetikçiyi bulduk" şeklinde Serhat Akın'a haber gönderildiğini söyledi.

''PARALI KÖPEKLER''

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Aydın Cingöz, "Serhat Akın, yakın zamanda Sports Digitale yayınında 'Paralı köpekler' ifadesini kullanıyor. Bu ifadeden sonra Serhat Akın'a yönelik tehditler başlıyor" diyerek Akın'ın yaşadığı süreci anlattı.

''SERHAT AKIN'A SÖYLEYİN''

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Cingöz açıklamalarını "Serhat Akın, polise bazı tribüncülerin kendisini tehdit ettiğini söylüyor. Tribüncülerin isimleri emniyete verildi. Tehdit eden kişiler iki hafta önce Sports Digitale yönetimine, 'Serhat Akın'a söyleyin, kendisini vuracak tetikçiyi bulduk!' diye haber gönderiyor" şeklinde noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Akın fenerbahçe
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