Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Patronuna mesaj bırakmışlar "Serhat Akın'a söyleyin..."

Dün gece Fenerbahçe - Union SG maçı sonrası programdan çıkan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğrayarak bu durumu kişisel sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaşmıştı.

''TETİKÇİYİ BULDUK''

Saldırganlarla ilgili soruşturma sürerken konuyla ilgili gazeteci Aydın Cingöz'den önemli bir iddia geldi. Cingöz, "tetikçiyi bulduk" şeklinde Serhat Akın'a haber gönderildiğini söyledi.

''PARALI KÖPEKLER''

Aydın Cingöz, "Serhat Akın, yakın zamanda Sports Digitale yayınında 'Paralı köpekler' ifadesini kullanıyor. Bu ifadeden sonra Serhat Akın'a yönelik tehditler başlıyor" diyerek Akın'ın yaşadığı süreci anlattı.

''SERHAT AKIN'A SÖYLEYİN''

Cingöz açıklamalarını "Serhat Akın, polise bazı tribüncülerin kendisini tehdit ettiğini söylüyor. Tribüncülerin isimleri emniyete verildi. Tehdit eden kişiler iki hafta önce Sports Digitale yönetimine, 'Serhat Akın'a söyleyin, kendisini vuracak tetikçiyi bulduk!' diye haber gönderiyor" şeklinde noktaladı.