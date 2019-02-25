Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler çocuğun yüzünü parçaladı

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.
Başıboş gezen iki köpek küçük çocuğu kovaladıktan sonra yakalayıp yüzünü paramparça etti.
Etraftakilerin uzun uğraşlar sonucu kurtarabildiği çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çocuğun yüzüne çok sayıda dikiş atıldığı öğrenildi.
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