Dikkat çeken görüntü! Kene bir vatandaşı resmen kovaladı! Mutasyona mı uğramış?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kene yoğunluğunun geçmiş yıllardan daha fazla olduğuna dair tespitlerinin bulunmadığını ve kenelerden bulaştığı bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirmişti. Yaz ayının gelmesiyle birlikte de keneler ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul’da son 3 ayda 6 bin 165 kene vakası görüldü. İddiaya göre ise birçok ilden de ihbarlar geliyor. Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ise adeta kan dondurdu.

KENE VATANDAŞI KOVALADI

Bir vatandaş kumluk bir alanda kenelerin kendisini kovaladığı anları yayınladı. Videoyu yayınlayan kişi kenenin kendisi hangi yöne gitse orayı takip edip geldiğini söyledi.

Kısa sürede gündem olan bu görüntüler ise endişe yarattı. Birçok kullanıcı yorum yağdırdı: