Kan donduran ifade: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu

Antalya'nın Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emlak zengini Asım Bayram'ın, kaybolduktan 49 gün sonra, 15 Mart günü ormanlıkta 8 parçaya ayrılmış cesedi toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Sanıklar Murat G., Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"MEDENİ, CESEDİ PARÇALADI"

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu 4 sanık, öldürülen Asım Bayram'ın oğlu ve iki kızı ile sanıkların avukatları katıldı. Sanık Murat G., diğer sanıkları tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Nihat Y. bana maktulün kasasında yüklü miktarda para olduğunu söylemişti. Ayrıca, maktulün evine girip çıktığını da söyledi. Soygun yoluyla kasasından para almayı teklif etti. Ben de durumu Medeni ve Mevlüt'e söyledim. Nihat bana maktulün kadınlara zaafı olduğunu belirterek 'Bu işi bir bayan yoluyla halledelim' dedi. Çevreden evi soyabilecek hırsız aradım. O iş de olmadı. Daha sonra maktulü öldürmeden etkisiz hale getirerek evin anahtarını temin edip o şekilde parayı almayı düşündük. Bu konudan da sadece benim ve Medeni'nin haberi vardı. Diğerlerinin yoktu. Maktulü bir şekilde ev satma bahanesiyle Medeni'nin evine götürdüm. Medeni maktulü etkisiz hale getirmek için başına çekiçle vurdu. Maktul yere düştü. Hareketsiz kalınca öldüğünü anladık. Amacımız maktulü öldürmek değildi. Nihat'ın bize söylediği paraları almayı amaçlıyorduk. Maktul öldükten bir gün sonra Mevlüt'ü aradım ve Medeni'nin evine çağırdım. Durumu kendisine anlattım. Medeni'nin evinin bodrumundaki cesedi de gösterdim. Daha sonra evlere dağıldık. Bir gün sonra Medeni cesedi parçalamış. Parçalanma sırasında ben yoktum. Bildiğim kadarıyla Mevlüt de yokmuş. Öldürme olayından 1 gün sonra Medeni ile ben paraları almak üzere eve geldik. Evde maktulün birlikte yaşadığı bayan olunca bu işi yapamadık. Ertesi gün de Medeni ve Mevlüt gitti fakat eve girmeyi başaramamışlar. Daha sonra parçalanmış cesedi ben ve Medeni götürüp Varsak tarafına gömdük."