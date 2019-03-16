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Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 16.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat G'nin itirafı herkesi şaşırttı.

Vahşi bir cinayete kurban giden ve Antalya Varsak bölgesinde cenazesi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat G. FETÖ itirafıyla izleyicileri şaşırtmıştı. Murat G.'nin ifadesinde ortaya çıkan bilgiye göre, geçmişte işlediği bir cinayeti 10 milyon dolara ünlü bir isim azmettirmiş!

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10 MİLYON DOLAR VERDİLER

Vahşi bir cinayete kurban giden ve Antalya Varsak bölgesinde cenazesi bulunan Asım Bayram cinayeti ile ilgili zanlıların verdiği ifadeler gelmeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında 82 yaşındaki Asım beyin katil zanlılarından Murat G.'nin daha önce işlediği cinayet ile ilgili verdiği bilgiler ise stüdyoda şok etkisi yarattı. Murat G. daha önce işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini 10 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını belirtti. Asım beyin katil zanlısı Murat Güneş'in daha önce ifade verdiği savcının FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirtmesiyle Asım Bayram cinayeti bambaşka bir konuyu da aydınlatmaya yüz tuttu.

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"AZMETTİRİCİM ÇOK ÜNLÜ BİRİ"

Canlı yayında Müge Anlı, Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat G.'in emniyet güçlerine verdiği ifadeyi açıkladı. Anlı "Gözaltındaki sorgulama sırasında Emniyet yetkilileri çok önemli bir bilgiye daha ulaştı. Şimdi bu bilginin içeriğini emniyetten almadım çünkü bize de daha önce anlatmıştı.
Zanlı Murat daha öncede bir cinayetten ceza evinde yatmıştı. Hatta bizim ile yaptığı röportajda 'Ben cinayet işledim hapisten çıktım ama artık bir oğlum var bir daha ceza evine girmek istemiyorum suça bulaşmadım' demişti. Murat'a emniyet yetkilileri daha önce işlediği cinayet ile ilgilide bir takım sorular soruyorlar. Murat o cinayeti de anlatıyor ve diyor ki "Ben o cinayetin kiralık katiliydim. Bir azmettiricim vardı. Üstelik o cinayetin ardında tam 12 milyon yatıyor. Azmettiricim ise Türkiye'nin çok yakından tanıdığı çok ünlü biri." açıklamasını yaptı.

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"DAHA ÖNCEKİ SAVCI ŞU ANDA TUTUKLU"

Müge Anlı, "Ben o kişiyi açıklayamayacağım ancak sayın savcı iddianamesini açıkladığı zaman Türkiye çok uzun bir süre konuşacaktır diye düşünüyorum. O dönem yargının bir kısmını ele geçiren terörist güçlerde vardı. Murat o dönemde savcıya anlattım ama savcı bunu hasır altı ettiğini iddiasında bulunmuş. Daha önceki savcı ise şuanda tutuklu." olduğunu söyledi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
şifzren programın şizofrn konularının şifzofn sapıkları ve katilleri.midem bulanıyor senden müge anlı kanalı programı ve konuları
kimmiş o ünlü söylede herkes bilsin
çok başarılı uluslar arası çalışmalı veya mitin geçmeli şimdi ne diyelim devlet çözememiş bu çözmüş kime nereye hakaret var iyi düşünelim
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