Kan donduran kaza! Çocuğa böyle çarptı

ABD’nın Georgia eyaletinde yaşanan korkunç kazada bir otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkınca, kız kardeşiyle evin bahçesinde oynayan çocuğa çarptı.
Çarpmanın ardından çocuğun ailesi panik halinde olay yerine koştu.
Talihsiz çocuk kazayı yaralı olarak atlatırken, kan donduran kaza evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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