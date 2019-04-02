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Kan donduran kaza! Çocuğa böyle çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan korkunç kazada aşırı hızlı araç kontrolden çıkınca, evin bahçesinde oynayan çocuğa çarptı. Dehşet anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

ABD’nın Georgia eyaletinde yaşanan korkunç kazada bir otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkınca, kız kardeşiyle evin bahçesinde oynayan çocuğa çarptı.

Çarpmanın ardından çocuğun ailesi panik halinde olay yerine koştu.

Talihsiz çocuk kazayı yaralı olarak atlatırken, kan donduran kaza evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
abd Çocuk kaza

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