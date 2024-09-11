Kan donduran olay! Kenya'nın ünlü atleti Dickson Ndiema, eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı... Kendisi de hayatını kaybetti

Ugandanın en ünlü sporcularından olimpiyat atleti Dickson Ndiema, eski sevgilisi Rebecca Cheptegei'yi benzin dökerek yaktı.

Rebecca Cheptegei tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kenya’da 1 Eylül’de meydana gelmişti. Ndiema, Cheptegei'nin üzerine benzin dökerek onu ateşe vermiş, bu saldırı sonrası her iki taraf da ciddi yanıklar almıştı.

KENDİSİ DE ALEV ALDI

Kenya medyasında, Ndiema'nın 5 litre benzinle dolu bir bidonla Cheptegei'nin evine gizlice girdiği, döktüğü benzinin bir bölümünün üstüne sıçraması sonucu kendisinin de alev aldığı bildirildi.

KENDİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Cheptegei, 5 Eylül’de hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Saldırgan Ndiema ise yüzde 30’dan fazla yanıkla yoğun bakıma alınmıştı. BBC'nin haberine göre, Ndiema, hastanede tedavi altında bulunduğu sırada hayatını kaybetti. Olay, hem Uganda'da hem de uluslararası spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

'ALEVLER İÇİNDE BANA DOĞRU KOŞUYORDU'

Cheptegei'nin yaşadığı Kenya'nın Kitale kasabasında gözyaşları içinde BBC'ye konuşan yakın komşusu Agnes Barabara, "Evdeydim ve insanların 'yangın' diye bağırdığını duydum. Dışarı çıktığımda Rebecca alevler içinde evime doğru koşuyor, 'Bana yardım et' diye bağırıyordu" diyor.

"Su bulmak için bakınırken yardım çağırmaya çalıştım ama saldırgan tekrar ortaya çıktı ve Rebecca'nın üzerine daha fazla benzin döktü. Sonra kendisi de alev aldı ve bahçeye doğru koşup alevleri söndürmeye çalıştı. Daha sonra yardım etmek için Rebecca'ya koştuk" diyen Barabara, daha önce kimsenin "canlı canlı yandığını" görmediğini ve olaydan sonra günlerce yemek yiyemediğini söylüyor.