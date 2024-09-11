SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kan donduran olay! Kenya'nın ünlü atleti Dickson Ndiema, eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı... Kendisi de hayatını kaybetti

Kan donduran olay! Kenya'nın ünlü atleti Dickson Ndiema, eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı... Kendisi de hayatını kaybetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.09.2024 07:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'nın ünlü atletlerinden eski erkek arkadaşının üzerine benzin dökerek yaktığı 33 yaşındaki maraton koşucusu Rebecca Cheptegei'nin geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmesinin ardından, saldırgan da aldığı yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Kan donduran olay! Kenya'nın ünlü atleti Dickson Ndiema, eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı... Kendisi de hayatını kaybetti

Ugandanın en ünlü sporcularından olimpiyat atleti Dickson Ndiema, eski sevgilisi Rebecca Cheptegei'yi benzin dökerek yaktı.

Rebecca Cheptegei tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kenya’da 1 Eylül’de meydana gelmişti. Ndiema, Cheptegei'nin üzerine benzin dökerek onu ateşe vermiş, bu saldırı sonrası her iki taraf da ciddi yanıklar almıştı.

KENDİSİ DE ALEV ALDI

Screenshot_2

Kenya medyasında, Ndiema'nın 5 litre benzinle dolu bir bidonla Cheptegei'nin evine gizlice girdiği, döktüğü benzinin bir bölümünün üstüne sıçraması sonucu kendisinin de alev aldığı bildirildi.

KENDİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Screenshot_1

Cheptegei, 5 Eylül’de hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Saldırgan Ndiema ise yüzde 30’dan fazla yanıkla yoğun bakıma alınmıştı. BBC'nin haberine göre, Ndiema, hastanede tedavi altında bulunduğu sırada hayatını kaybetti. Olay, hem Uganda'da hem de uluslararası spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

'ALEVLER İÇİNDE BANA DOĞRU KOŞUYORDU'

Screenshot_3

Cheptegei'nin yaşadığı Kenya'nın Kitale kasabasında gözyaşları içinde BBC'ye konuşan yakın komşusu Agnes Barabara, "Evdeydim ve insanların 'yangın' diye bağırdığını duydum. Dışarı çıktığımda Rebecca alevler içinde evime doğru koşuyor, 'Bana yardım et' diye bağırıyordu" diyor.

"Su bulmak için bakınırken yardım çağırmaya çalıştım ama saldırgan tekrar ortaya çıktı ve Rebecca'nın üzerine daha fazla benzin döktü. Sonra kendisi de alev aldı ve bahçeye doğru koşup alevleri söndürmeye çalıştı. Daha sonra yardım etmek için Rebecca'ya koştuk" diyen Barabara, daha önce kimsenin "canlı canlı yandığını" görmediğini ve olaydan sonra günlerce yemek yiyemediğini söylüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
41.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
41.54
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
20.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.11
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.31
Gazyağı
35.08
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yangın Atlet benzin son dakika
En Çok Okunan Haberler
Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı!

Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı!

Narin'in sır cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran'ın avukatından dikkat çeken ifade: Müvekkilim kardeşi için ölüme gider

Narin'in sır cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran'ın avukatından dikkat çeken ifade: Müvekkilim kardeşi için ölüme gider

San Marino, 1994'ün ardından Türkiye karşısında yine bir ilk yaşadı!

San Marino, 1994'ün ardından Türkiye karşısında yine bir ilk yaşadı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ı hedef aldı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ı hedef aldı!

Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor

Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor

Ferdi Kadıoğlu'nun transfer detayları açıklandı!

Ferdi Kadıoğlu'nun transfer detayları açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.