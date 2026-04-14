Kan grubunuz hangi hastalıklara yatkın olduğunuzu söylüyor

Kan grubunuz sadece kan nakilleri için değil, bazı hastalıklara yatkınlık konusunda da ipuçları verebilir. Bilimsel çalışmalar, belirli kan gruplarının bazı sağlık riskleriyle ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Gökçen Kökden

Bilim insanları uzun yıllardır ABO kan grubu sistemi ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Her ne kadar kan grubunun tek başına belirleyici olmadığı vurgulansa da, yapılan bazı büyük ölçekli çalışmalar belirli hastalıkların bazı kan gruplarında daha sık görülebildiğini ortaya koyuyor.

Bu ilişkilerin, kan gruplarının bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri ve hücre yüzeyindeki farklı protein yapılarından kaynaklanabileceği düşünülüyor.

A GRUBU: KALP VE MİDE SAĞLIĞINA DİKKAT

2012 yılında Circulation dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırmada, A, B ve AB kan grubuna sahip bireylerin, 0 grubuna göre koroner kalp hastalığı riskinin daha yüksek olabileceği ortaya kondu.

Yine aynı yıl American Journal of Epidemiology’de yayımlanan başka bir çalışmada ise özellikle A kan grubunun mide kanseriyle ilişkili olabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar, bu riskin kan grubuna bağlı bazı biyolojik farklılıklardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

0 GRUBU: BAZI HASTALIKLARA KARŞI AVANTAJLI OLABİLİR

2009 yılında Journal of the National Cancer Institute’ta yayımlanan bir çalışmada, 0 kan grubuna sahip bireylerin pankreas kanserine yakalanma riskinin diğer gruplara göre daha düşük olabileceği ifade edildi.

Bunun yanı sıra, 2007 yılında Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan bir araştırma, 0 grubunun bazı ciddi enfeksiyonlara karşı daha dirençli olabileceğini ortaya koydu.

B GRUBU: METABOLİK RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

2010 yılında Diabetologia dergisinde yayımlanan bir çalışmada, B kan grubuna sahip bireylerde tip 2 diyabet riskinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olabileceği gözlemlendi.

Ancak uzmanlar, bu alandaki bulguların henüz kesin olmadığını ve farklı faktörlerin de etkili olabileceğini vurguluyor.

AB GRUBU: NADİR AMA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

2014 yılında Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, AB kan grubuna sahip bireylerde bilişsel sorunlar ve hafıza problemleri riskinin daha yüksek olabileceği öne sürüldü.

Bu durumun, AB grubunun hem A hem B özelliklerini taşımasından kaynaklanabileceği düşünülüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Bilim insanları bu konuda önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Kan grubu tek başına hastalık nedeni değildir. Sadece risk faktörlerinden biri olabilir. Yaşam tarzı, beslenme ve genetik yapı çok daha belirleyicidir

