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Kana Bıyık: Umarım Trabzonspor maçıyla çıkışı yakalarız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin stoperi Jean Armel Kana Bıyık, rakibi yenip çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Kana Bıyık: Umarım Trabzonspor maçıyla çıkışı yakalarız

Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin stoperi Jean Armel Kana Bıyık, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lig öncesi kısa bir hazırlık süreci geçirdiklerini, lige de kötü başladıklarını belirtti.

TECRÜBELİ OYUNCU ŞÖYLE KONUŞTU:

"Bizim için çok değişik bir sezon başlangıcı oldu. 3 haftada sadece 2 puan toplayabildik. Ama adım adım güçlenerek puanları toplamaya başlayacağız. Umarız maçtan güzel bir sonuç alırız. Ligin büyük takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene her maç çok zor. Bütün maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Umarım Trabzonspor maçıyla çıkışı yakalarız. Elimizden geldiğince yüreğimizle savaşarak puanlar almaya başlayacağız. Ama çok zor bir sezon bizi bekliyor."

(AA)

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