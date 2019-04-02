Mynet Trend

Ameliyat için 4 yıl sonraya gün verilen kadın yargıya başvurdu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kanada'da ameliyat olmak için başvurduğu devlet hastanesinden 4 yıl sonraya gün verilen kadın, ameliyatının özel bir klinikte hemen yapılması için mahkemeye başvurdu

Ameliyat için 4 yıl sonraya gün verilen kadın yargıya başvurdu

Kanada’da ameliyat olmak için başvurduğu devlet hastanesinden 4 yıl sonraya gün verilen kadın, ameliyatının özel bir klinikte hemen yapılması için mahkemeye başvurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin New Brunswick eyaletinde yaşayan ve adını açıklamayan bir kadın, geçirdiği trafik kazası sonrasında yaralandı ve kalça ameliyatı olmak için kamu hastanesine başvuru yaptı. Doktorlar, tedavi edilen kadına ameliyat için 4 yıl sonrasına gün verdi.

Kadın, avukatları aracılığıyla ameliyatının özel bir klinikte yapılması ve yapılacak ameliyatın maliyetinin sigorta şirketi tarafından karşılanması talebiyle dava açtı.

3 YIL ÖNCE BİR KAZADA YARALANDI

Kanada sağlık sisteminde uzunca bir süredir yaşanan sorunların ilk kez yargıya taşınması açısından örnek teşkil edecek davanın duruşmasının, bu hafta içinde Moncton kentindeki Queen's Bench Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

Kadının avukatı Mike Murphy, basına yaptığı açıklamada, 20 yaşlarındaki müvekkilinin, 3 yıl önceki bir kazada yaralandığını, ancak kalça yaralanmasının 6 ay öncesine kadar teşhis edilmediğini söyledi.

Murphy, ameliyat için müvekkiline, kamu hastanelerinde 4 yıl sonraya gün verildiğini aktardı.

Doktorların, kadının kalçasının 4 yıl içinde bozulabileceği ve bu nedenle kalça protezine ihtiyaç duyma olasılığının arttığı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Murphy, sigorta şirketinden bu ameliyatın özel klinikte kısa sürede yapılmasını istediklerini ifade etti.

Murphy, özel klinikte yapılabilecek ameliyatın maliyetinin 28 bin Kanada doları (117 bin lira) olarak belirlendiğini ve sigorta şirketinin bu maliyeti karşılamak istemediğini açıkladığını kaydederek, "Çareyi mahkemeye gitmekte bulduk" dedi.


Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Boşanacak çiftlere kurs mecburiyetiBoşanacak çiftlere kurs mecburiyeti
İnanılmaz keşif! İşte dinozorların son günüİnanılmaz keşif! İşte dinozorların son günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada ameliyat tarihi 4 yıl

En Çok Okunan Trend Haberler

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

11 saat yayın yaptılar! Sosyal medyada güldüren paylaşımlar

11 saat yayın yaptılar! Sosyal medyada güldüren paylaşımlar

Kim der 50 yaşında! Genç kalmasının sırrı...

Kim der 50 yaşında! Genç kalmasının sırrı...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her tahmini tutuyor! O isimden yeni Türkiye açıklaması

Her tahmini tutuyor! O isimden yeni Türkiye açıklaması

Boşanacak çiftlere kurs mecburiyeti

Boşanacak çiftlere kurs mecburiyeti

İnanılmaz keşif! İşte dinozorların son günü

İnanılmaz keşif! İşte dinozorların son günü

Kediye özel 'sepetli asansör'

Kediye özel 'sepetli asansör'

Motosikleti hesaba katmayınca olanlar oldu

Her şey bir anda oldu

Arazi yarışında feci kaza kamerada

Yarış sırasında feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.