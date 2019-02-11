Kanal D'nin iddialı dizisi Artvinli'nin adı değişti! İşte Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları

Şükrü Avşar'ın yapımcılığını üstlendiği 'Artvinli' dizisinin adı 'Zalim İstanbul' olarak değiştirildi. Kanal D için hazırlanan dizinin çekimleri hava şartlarından dolayı planlandığı gibi Artvin'de değil, önümüzdeki hafta Antakya'da başlayacak. Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturacak.

Dizide Fikret Kuşkan "Agah Karaçay" adlı oldukça varlıklı bir adamı, Mine Tugay ise Agah Karaçay'ın entrikacı eşi Şeniz'i oynayacak. Şeniz ve Agah'ın oğulları Cenk'i Ozan Dolunay, kızları Damla'yı da Simay Barlas canlandıracak. Agah Karaçay'ın tekerlekli sandalyeye mahkum yeğeni Nedim rolüyle Berker Güven seyirci karşısına çıkacak.

Dizide Agah Karaçay yeğeni Nedim için memleketten bir eş bulunmasını isteyecek ve olaylar böylece başlayacak. Memleketten Karaçay köşküne Ceren, Cemre, Civan adlı kardeşler, anneleri Seher ve büyükanneleri Neriman'la beraber gelecek. Bu ailenin gelip müştemilata yerleşmesinin ardından artık köşkte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

'Zalim İstanbul' dizisinde Seher'i Deniz Uğur, Seher'in büyük kızı Cemre'yi Sera Kutlubey, Seher'in oğlu Civan'a İdris Nebi Taşkan hayat verecek. Seher'in küçük kızı Ceren'i ise Zeynep Tuğçe Bayat'ın oynayacağı açıklanmıştı.O rolün sahibi son anda değişti. Ceren rolü Bahar Şahin'in oldu.

Bahar Şahin ile dizide kardeşini canlandıracak olan İdris Nebi Taşkan'ın çok iyi arkadaş olduğu da biliniyor.



