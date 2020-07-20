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Kanal D'nin yeni yarışması Uzak Ara Eğlence ne zaman başlıyor? İşte jüri üyeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 20:55 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yeni yarışma programı Uzak Ara Eğlence, 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanacak olan ilk bölümüyle, ekran macerasına başlayacak. Uzak Ara Eğlence yarışmasında ünlü isimler de jüri koltuğunda oturacak.

Kanal D'nin yeni yarışması Uzak Ara Eğlence ne zaman başlıyor? İşte jüri üyeleri

Sunuculuğunu Pelin Akil’in üstlendiği Uzak Ara Eğlence yarışmasının jüri koltuğunda Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul oturacak.

UZAK ARA EĞLENCE NASIL BİR YARIŞMA?

İki yarışmacının yer alacağı eğlenceli programa 6’ncı jüri ise konuk olarak dahil olacak. Konuk jürinin her hafta değişeceği yarışmada jüriler, yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak, bazen de yetenekleriyle onlara puan kazandıracak.

Farklı bir formata sahip olan Uzak Ara Eğlence yarışmasında, şarkılardan tekerlemelere, genel kültür sorularından hikayelere kadar değişik içerikler yer alacak.

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Uzak Ara Eğlence ilk bölümüyle, 26 Temmuz Pazar akşamı saat 22.15'de Kanal D'de yayınlanacak.

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