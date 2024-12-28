MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanal D o dizinin fişini çekti! Yalan dizisi bu akşam final yapıyor

Kanal D o dizinin fişini çekti! Yalan dizisi bu akşam final yapıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.12.2024 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin Ali Gündoğdu’nun patronu olduğu Süreç Film imzalı dizisi Yalan için final kararı verildi. Geçen yaz boyunca pazartesi akşamları yayınlanan, yeni yayın dönemi başlayınca da cumartesi akşamına alınan Yalan dizisi 30. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Kanal D o dizinin fişini çekti! Yalan dizisi bu akşam final yapıyor

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç'in başrollerinde yer aldığı Yalan dizisi için final kararı verildi.

Süreç Film tarafından geçen yaz boyunca pazartesi akşamları yayınlanan, yeni yayın döneminde ise cumartesi akşamlarına alınan Yalan dizisi bu akşam yayınlanacak olan 30. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

yalan

YALAN 30. BÖLÜM ÖZETİ:

Barış yemeği, Seher’in silah çekmesiyle kaosa dönüşür. Bu olay herkesi derinden etkiler. Ancak Zehra, beklenenin aksine, artık hiçbir şeyin barışı engelleyemeyeceğini söyler. Duru, bu savaşın bitmesine herkes gibi sevinse de aklı, Haluk Aksoy’un ölüm videosundadır. Gerçekleri sakladığı için Hazal’a öfkelenir ve ikili arasında şiddetli bir tartışma yaşanır. Yusuf, Duru’ya Haluk Aksoy’un ölümüyle ilgili saklı gerçekleri anlatır. Hazal’ın ise tek korkusu, Yusuf’un Berrin yüzünden hapse girmesidir. Ne yapacağını bilemeyen Duru, çareyi Melike ile konuşmakta bulur ve her şeyi anlatır. Melike duydukları karşısında şoke olur ama hemen durumu ele alır.

yalan 1

Berrin, önce Duru’ya ardından Melike’ye yalvararak videoyu polise vermemeleri için onları ikna etmeye çalışır. Ancak Melike kararlı bir duruş sergiler ve geri adım atmaz. Melike henüz polise gitmeden Yusuf, Hazal’a tüm suçu itiraf etmeye karar verdiğini söyler. Artık tüm sırlar gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bunların sonunda, Hülya ve Cengiz, Berrin ve Yusuf tutuklanır. Aradan bir ay geçer ve herkes bir tarafa dağılmışken, Melike kızlarıyla yeni bir sayfa açar. Artık aklanmış ve avukat olmuştur. Duru ve Hazal ise Duru Dizayn markasında çalışmaya başlar. Artık huzurlu ve yan yana oldukları bir hayatları vardır.

YALAN 2

Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Güner final yalan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret, konut, emekli, memur... Erdoğan'dan ses getirecek sözler

Asgari ücret, konut, emekli, memur... Erdoğan'dan ses getirecek sözler

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

EPDK duyurdu: Faturalarını düzenli ödeyenler dikkat!

EPDK duyurdu: Faturalarını düzenli ödeyenler dikkat!

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

Galatasaray, Uğurcan Çakır hayaline sezon sonunda kavuşuyor! Bonservis bedelini bile belirlediler...

Galatasaray, Uğurcan Çakır hayaline sezon sonunda kavuşuyor! Bonservis bedelini bile belirlediler...

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel'den camiaya müjde!

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel'den camiaya müjde!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.