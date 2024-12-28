Kanal D o dizinin fişini çekti! Yalan dizisi bu akşam final yapıyor

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç'in başrollerinde yer aldığı Yalan dizisi için final kararı verildi.

Süreç Film tarafından geçen yaz boyunca pazartesi akşamları yayınlanan, yeni yayın döneminde ise cumartesi akşamlarına alınan Yalan dizisi bu akşam yayınlanacak olan 30. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

YALAN 30. BÖLÜM ÖZETİ:

Barış yemeği, Seher’in silah çekmesiyle kaosa dönüşür. Bu olay herkesi derinden etkiler. Ancak Zehra, beklenenin aksine, artık hiçbir şeyin barışı engelleyemeyeceğini söyler. Duru, bu savaşın bitmesine herkes gibi sevinse de aklı, Haluk Aksoy’un ölüm videosundadır. Gerçekleri sakladığı için Hazal’a öfkelenir ve ikili arasında şiddetli bir tartışma yaşanır. Yusuf, Duru’ya Haluk Aksoy’un ölümüyle ilgili saklı gerçekleri anlatır. Hazal’ın ise tek korkusu, Yusuf’un Berrin yüzünden hapse girmesidir. Ne yapacağını bilemeyen Duru, çareyi Melike ile konuşmakta bulur ve her şeyi anlatır. Melike duydukları karşısında şoke olur ama hemen durumu ele alır.

Berrin, önce Duru’ya ardından Melike’ye yalvararak videoyu polise vermemeleri için onları ikna etmeye çalışır. Ancak Melike kararlı bir duruş sergiler ve geri adım atmaz. Melike henüz polise gitmeden Yusuf, Hazal’a tüm suçu itiraf etmeye karar verdiğini söyler. Artık tüm sırlar gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bunların sonunda, Hülya ve Cengiz, Berrin ve Yusuf tutuklanır. Aradan bir ay geçer ve herkes bir tarafa dağılmışken, Melike kızlarıyla yeni bir sayfa açar. Artık aklanmış ve avukat olmuştur. Duru ve Hazal ise Duru Dizayn markasında çalışmaya başlar. Artık huzurlu ve yan yana oldukları bir hayatları vardır.