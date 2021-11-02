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Kanal D spikeri Şevval Şirin yaşadığı taciz olayını anlattı! Suçlayıcı konuşanlara isyan etti

02.11.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D haber sunucusu Şevval Şirin, Twitter hesabından yaşadığı taciz olayını anlattı. Büyük yankı uyandıran taciz olayıyla ilgili kendisini suçlayanlara isyan eden Şirin, "Destekleyenler kadar yaşanan olaya rağmen beni suçlayan yüzlerce insan olması da bu ülkenin özeti. İstediğimiz saatte, istediğimiz yerde özgürce, korkusuzca olabileceğimiz günlere de kavuşuruz elbet" dedi.

Kanal D spikeri Şevval Şirin yaşadığı taciz olayını anlattı! Suçlayıcı konuşanlara isyan etti

25 yaşındaki Kanal D haber sunucusu Şevval Şirin yaşadığı taciz olayını sosyal medya hesabından anlattı.

"TEHDİTLER SAVURDU"

Şevval Şirin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suadiye'de Marmaray'ın orada arkadaşımı beklerken bir adam geldi yanıma, 'Sizi çok beğendim tanışalım mı?' dedi, reddedip tepki gösterdim. 'Niye böyle yapıyorsun beğendim seni diyorum' dedi, tekrar reddedilince küfür etmeye başladı. 'Seni bulacağım' deyip tehditler savurdu. Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?" ifadesini kullandı.

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"BENİ SUÇLAYANLARIN OLMASI BU ÜLKENİN ÖZETİ"

Bu olayın büyük yankı uyandırmasının ardından Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Şirin, "Bu olayı Twitter'da yazdığımda böyle bir destekle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Destekleyenler kadar yaşanan olaya rağmen beni suçlayan yüzlerce insan olması da bu ülkenin özeti. İstediğimiz saatte, istediğimiz yerde özgürce, korkusuzca olabileceğimiz günlere de kavuşuruz elbet" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D taciz
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