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Kanal D yeni dizisini duyurdu! İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler?

13.10.2020 23:30 | Son Güncelleme:
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Kanal D yeni dizisini duyurdu! İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler?

Kanal D'de yeni sezonda İyi Aile Babası isimli yeni bir komedi dizisi başlıyor. Sit-com formatlı İyi Aile Babası'nın okuma provaları da başladı. Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ı buluşturan dizinin okuma provalarından da fotoğraflar yayınlandı.

Kanal D’nin, Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi İyi Aile Babası, yakında izleyici ile buluşacak.

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Dizinin ilk okuma provası Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki özel salonda, tüm oyuncuların ve reji ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

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GÜLMEKTEN PROVA YAPAMADILAR

Kahkahaların havada uçuştuğu prova sırasındaoyuncular; senaryoyu okurlarken çok eğlendiklerini ve pandemi yüzünden yaşadığımız şu zor günlerde, Türk televizyon izleyicisinin karşısına komik ve eğlenceli bir işle çıkacakları için çok mutlu olduklarını söylediler.

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İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar gibi usta oyuncuların yanı sıra; Bahar Şahin, Ecrinsu Çoban, Berat Efe, Berke Üsdiken, Bahar Suer, Beste Bereket, Rukan Kandemir gibi genç yetenekler de rol alıyor.

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