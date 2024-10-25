Kanallar kararını verdi! Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beklenen haber geldi...

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine 23 Ekim saat 15:26'da hain terör saldırısının gerçekleştirilmesinin ardından iki gündür dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Ekran başında sevilen dizilerin yayınlanmasını bekleyen seyirci, bu akşam dizilerin akıbetini merak etti. Dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor.

BU AKŞAM DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Ülkeyi yasa boğan patlamanın ardından dizilerin yeni bölümleri reklam gelirlerinin düşüklüğü nedeniyle çarşamba ve perşembe akşamı yayınlanmamıştı. Bölüm başı maliyeti karşılayacak reklam toplanamadığı için kanallar ya dizilerin tekrarını yayınlamıştı ya da film göstermişti.

Merakla beklenen karar çıktı. Cuma akşamı Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Karaağaç Destanı ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümleri yayınlanacak.