Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.



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