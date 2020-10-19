Kandillerin vazgeçilmezi! Parmakları yediren tam ölçülü cevizli un helvası tarifi

Cevizli un helvası, Türk mutfağının kolay gibi görünen fakat kıvamını tutturmanın zor olduğu tatlı olarak biliniyor. Eşsiz kokusu ve tadı ile severek tükettiğimiz cevizli un helvasının en hafif tarifi için kalem kağıtları hazırlayın.

CEVİZLİ UN HELVASI İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı un

1,5 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz

CEVİZLİ UN HELVASI YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın.

1 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı suyu derin bir kap içerisinde karıştırın.

Şerbet soğuk olacağı için ocakta pişirmenize gerek yok.

Şeker, suyun içerisinde eriyene kadar karıştırın ve kenara alın.

Tencereye unu ve yağı koyun.

Ocağınızın altını yakın ve unu kavurmaya başlayın.

Unun rengi yavaş yavaş dönmeye başladığında ve hafif kahverengi olasıya kadar kavurun.

Cevizleri ekleyerek kısa bir süre daha kavurun.

Önceden hazırladığınız şerbeti rengi hafif kahverengiye dönen una ekleyin.

Unun topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Şerbetin sıçrama yapma ihtimaline karşı dikkatli olun.

Un helvanız şerbeti tamamen çektiğinde ve tencere içerisinde toparlanmaya başladığında hazır demektir.

Pişirdiğiniz un helvasını dinlenmek üzere kenara alın.

Afiyet olsun.

CEVİZLİ UN HELVASI PÜF NOKTALARI

Unu kısık ateşte kavurmalısınız. Unu yakmamalı ve rengi hafif kahverengine döndüğünde şerbetini ilave etmelisiniz.

Cevizi unun rengi döndüğünde eklemeli 5 dakika kavurup şerbeti ilave etmelisiniz.

Kuru yemişleri çok fazla kavurmamalısınız. Fazla kavurduğunuz kuru yemişler, yanabilir ya da sertleşebilir.

Un helvanızın şerbetini su yerine süt ile de yapabilirsiniz. Helvanız daha hafif bir tada sahip olacaktır.

Un helvasını yapışmaz tabanlı bir tencere yapmak size kolaylık sağlayacaktır.

TAM ÖLÇÜLÜ CEVİZLİ UN HELVASI TARİFİ KAÇ KİŞİLİKTİR

Tam ölçülü sıvı yağlı un helvası yaklaşık 8-10 kişiliktir.

Kişi sayısına göre malzeme miktarını arttırabilirsiniz.

CEVİZLİ UN HELVASI SERVİS ÖNERİSİ

Kaşık ile şekil vereceğiniz helvanın boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

