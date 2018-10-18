Kandırılmayalım! Zeytinyağdaki hileleri ortaya döken 5 önemli nokta

Sağlıklı yaşam için beslenme alışkanlıklarını değiştiren ve doğal ürünlere yönelen insan sayısı her geçen gün artırıyor. Zeytinyağı ise son zamanların en trend ürünlerinden biri. Sağlıklı bir seçim yapmak için üretim tekniği, tadı, kokusu, rengi ve ambalajı son derece önemli.

Zeytinyağı alırken bu 5 kriteri muhakkak gözden geçirin

Üretim tekniği

Kullanacağınız zeytinyağının hasat dönemi çok önemli. Yağın içinde bulunan polifenol, zeytinyağını sağlıklı kılan asıl bileşenlerdir. Polifenoller ise erken hasat döneminde en yüksek düzeye çıkar. Zeytinler olgunlaştıkça içeriğindeki polifenoller azalır. Bu sebeple erken hasat döneminden elde edilen zeytinyağları son derece değerlidir. Bir diğer unsur ise soğuk sıkım yapılması. Erken hasadı yapılan zeytinlerden soğuk sıkım tekniği ile üretilen zeytimyağı sağlık için çok faydalıdır. Bahsettiğimiz polifenoller, suda çözünen bir yapıya sahiptirler.Sıcak sıkım ve su ile yapılan üretimde bu madde kolayca yok olabilir.

Koku

Satın almadan önce koklama imkanınız varsa muhakkak bunu yapın. Rahatsız eden, istenmeyen bir koku almamanız gerekir. Bu kokuyu almak demek meyvenin fazla beklenerek sıkıldığını işaret eder. Kötü kokudan kastedilen hissedilen yağlı boya veya pastel boya kokusudur. İyi bir zeytinyağının vereceği koku taze çimen ya da taze meyve kokusudur.