Kandırılmayalım! Zeytinyağdaki hileleri ortaya döken 5 önemli nokta

Sağlıklı yaşam için beslenme alışkanlıklarını değiştiren ve doğal ürünlere yönelen insan sayısı her geçen gün artırıyor. Zeytinyağı ise son zamanların en trend ürünlerinden biri. Sağlıklı bir seçim yapmak için üretim tekniği, tadı, kokusu, rengi ve ambalajı son derece önemli.
Üretim tekniği
Kullanacağınız zeytinyağının hasat dönemi çok önemli. Yağın içinde bulunan polifenol, zeytinyağını sağlıklı kılan asıl bileşenlerdir. Polifenoller ise erken hasat döneminde en yüksek düzeye çıkar. Zeytinler olgunlaştıkça içeriğindeki polifenoller azalır. Bu sebeple erken hasat döneminden elde edilen zeytinyağları son derece değerlidir. Bir diğer unsur ise soğuk sıkım yapılması. Erken hasadı yapılan zeytinlerden soğuk sıkım tekniği ile üretilen zeytimyağı sağlık için çok faydalıdır. Bahsettiğimiz polifenoller, suda çözünen bir yapıya sahiptirler.Sıcak sıkım ve su ile yapılan üretimde bu madde kolayca yok olabilir.
Koku
Satın almadan önce koklama imkanınız varsa muhakkak bunu yapın. Rahatsız eden, istenmeyen bir koku almamanız gerekir. Bu kokuyu almak demek meyvenin fazla beklenerek sıkıldığını işaret eder. Kötü kokudan kastedilen hissedilen yağlı boya veya pastel boya kokusudur. İyi bir zeytinyağının vereceği koku taze çimen ya da taze meyve kokusudur.
Tat
Zeytinyağını tadarken dilinizin üzerinde hava ile gezdirin. Yutarken boğazda yarattığı acılık ve yanma hissi olumludur. Bu, yüksek miktarda antioksidan içerdiğini gösterir. Yağın onarıcı etkisi ve gençleştirici özelliği antioksidan kaynağından gelmektedir.
Renk
Bu kriter sizi yanıltabilir, o yüzden sarılığına ya da yeşilliğine kapılmayın. Hangisi daha sağlıklı ya da sağlıksız diyemeyiz çünkü yağın içine ekledikleri maddeler ile renk değiştirebilirler. Bu yüzden renk tonu yanıltıcı olabilir.
Marka ve ambalaj
Etiketli ürün almaya özen gösterin. Etiketli ürünleri alırken de muhakkak etiketi okuyun. Üretim yılı, son kullanma tarihi, dolum tarihi, hangi zeytinden elde edildiği ve bölgesi etiket üzerinde yazan önemli detaylardır. Zeytinyağını aldıktan sonra koyu renkli cam şişeye aktarın. Yağ ışık aldığı zaman kısa sürede bozulacaktır. Kuru ve ışık almayan bölgede saklamaya özen gösterin. Zeytinyağı asit oranının %0,3'ün altında bir değere sahip olmasına dikkat edin.
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