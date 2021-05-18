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Kanika Batra’dan aldatma itirafı: "Pişman değilim"

18.05.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Kanika Batra, erkek arkadaşlarını aldattığını ve pişman olmadığını itiraf etti. Miss World Avustralya finalisti 26 yaşındaki model YouTube üzerinden yaptığı açıklamada şimdiye kadar 5 erkek arkadaşını aldattığını ve bundan hiç pişmanlık duymadığını sözlerine ekledi.

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Miss World Avustralya finalisti 26 yaşındaki model Kanika Batra YouTube kanalında yaptığı açıklamada yaşadığı anti sosyal kişilik rahatsızlığı nedeniyle şimdiye kadar ilişki yaşadığı beş erkek arkadaşından üçünü aldattığını ve bundan dolayı hiç pişmanlık duymadığını söyledi.

Kanika Batra, erkek arkadaşlarını aldattığı için neden pişmanlık duymadığını şu sözlerle açıkladı.

"Birçok doktora gittim. Hepsi bana anti-sosyal kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Yaşadığım bu psikolojik hastalık empati yapmamı ve insanlara saygı duymamı engelliyor. O nedenle sevgililerimi aldattığım için herhangi bir pişmanlık ya da vicdan azabı çekmiyorum."

MODELİN İTİRAFI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Kanika, daha önce aldattığı erkek arkadaşı Sam ile nişanlandı.

Kanika, geçmişte yaptığı hatalardan dolayı pişmanlık duymamasına rağmen aynı hatayı iki kez yapmamak için uğraştığını söyledi.

Kanika'nın yaptığı itiraf birçok kişi tarafından tepki ile karşılanırken, bazı kişiler ise yaşadığı ruhsal sorunun kendisini aldatmaya ittiğini, bu nedenle modelin yadırganmaması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Model
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