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Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den de görülüyor mu? (Kanlı ay tutulması nedir)

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BİLİM  | 21.01.2019 07:19 | Son Güncelleme

Kanlı ay tutulması başladı. Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilen kanlı ay tutulmasıyla ilgili "Türkiye'den de görülüyor mu" sorusu yanıt buldu. Tutulmanın ilk yarısı Türkiye'nin batısında izlenebiliyor. Peki kanlı ay tutulması nedir? İşte tüm detaylar...

Merakla beklenen kanlı ay tutulması başladı. Tamamı 5 saat 12 dakika sürecek olan Süper Kanlı Ay Tutulması'nda tam tutulma anı ise 1 saat 2 dakika sürecek.

Ay, tutulma anında dünyaya yakın konumda olduğu için daha büyük gözükecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

BİR SONRAKİ KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN? TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bir sonraki tutulma 02 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacak ancak bu tutulma Türkiye'den izlenemeyecek. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması 16 Temmuz 2019 tarihinde olacak, tutulma Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenebilecek.

Tutulma saatleri:

Ay, İstanbul’da saat: 08.28’de batacak
Güneş, İstanbul’da saat: 08.24’de doğacak
05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı
06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı
07.41 Tam Tutulma başlangıcı
08.12 Azami Tutulma
08.43 Tam Tutulma sonu
09.51 Parçalı Tutulma sonu
10.48 Kısmi Tutulma sonu

İşte Kanlı Ay Tutulması'ndan kareler

Miami, Florida, ABD
Kaliforniya, ABD
Tijuana, Meksika
Kaliforniya, ABD
Los Angeles, ABD
New Jersey, ABD
Toronto, Kanada
Miami, Florida
Uruguay
Toronto, Kanada
Los Angeles, ABD
Bogota, Kolombiya
La Paz, Bolivya
Encinitas, Kaliforniya
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