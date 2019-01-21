Kanlı ay tutulması başladı! Türkiye'den de görülüyor mu? (Kanlı ay tutulması nedir)

Merakla beklenen kanlı ay tutulması başladı. Tamamı 5 saat 12 dakika sürecek olan Süper Kanlı Ay Tutulması'nda tam tutulma anı ise 1 saat 2 dakika sürecek.

Ay, tutulma anında dünyaya yakın konumda olduğu için daha büyük gözükecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

BİR SONRAKİ KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN? TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bir sonraki tutulma 02 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacak ancak bu tutulma Türkiye'den izlenemeyecek. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması 16 Temmuz 2019 tarihinde olacak, tutulma Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenebilecek.

Tutulma saatleri:

Ay, İstanbul’da saat: 08.28’de batacak

Güneş, İstanbul’da saat: 08.24’de doğacak

05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı

06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı

07.41 Tam Tutulma başlangıcı

08.12 Azami Tutulma

08.43 Tam Tutulma sonu

09.51 Parçalı Tutulma sonu

10.48 Kısmi Tutulma sonu