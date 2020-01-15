Kanser hastalarına umut olabilmek için şarkı söyleyip kamera karşısına geçtiler

Lösemili Çocuklar Vakfının düzenlediği "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" projesine katılan Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri, kanserle hastalarının mücadelesini çektikleri kliple anlatmaya çalıştı. Kanserle mücadele eden hastalara moral vermek amacıyla bir araya gelen 11 öğrenci, müzik öğretmenleri Ayşe Tunç Akın'ın desteğiyle çalışmalara başladı. Öğrencilerin şarkıyı solo olarak seslendirdiği klipte, kansere yakalandığını öğrenen öğrencinin okulda yaşadığı yalnızlık ve hastalık nedeniyle saçlarını kesmesi yer alıyor.

Müzik öğretmeni Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kansere yakalanan çok fazla kişi olduğunu belirterek bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Akın, öğrencileriyle bu konuda neler yapabilecekleri konusunda bir araya geldiklerini ifade ederek okulun müzik grubu ile bir faaliyet gerçekleştirdiklerini, şarkı yazmak ve bestelemenin kolay olmayacağı düşünerek var olan bir şarkıyı kullanmaya karar verdiklerini vurguladı.

- Proje için Pinhani'den izin aldılar

Pinhani grubunun "Dön Bak Dünyaya" şarkı sözlerinin konuya uygun olacağına karar verdiklerini anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Şarkının sözlerinin bu hastalığa yakalanan ve yenen kişiler için umut verici olduğunu gördük. Bu şarkıyı seslendirmeye karar verdik. Pinhani grubuna mail yoluyla ulaşarak yazıştık. Yaptığımız projeyi anlattık. Onlarda bu çalışmamıza destek oldular. Şarkıda kullanılan enstrümanların hepsini öğrencilerim çaldılar. Bazı bölümlere sololar ekledik. Şarkının sözleri konumuza çok uygundu. Öğrencilerimiz, şarkıyı stüdyo ortamında yeniden yorumladı."