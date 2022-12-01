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Kanser olduğunu açıklamıştı! Armağan Çağlayan son sağlık durumunu paylaştı: “Bu sabah 4.5 saat süren…”

01.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kanser olduğunu duyurmuştu. Popstar jüri üyeliği ile hafızalara kazınan ve şimdilerde Youtube’da yaptığı yayınlanlarla çok konuşulan Çağlayan, geçirdiği ameliyat sonrasında son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kanser olduğunu açıklamıştı! Armağan Çağlayan son sağlık durumunu paylaştı: “Bu sabah 4.5 saat süren…”

Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Armağan Çağlayan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çağlayan yaptığı açıklamada, "Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı" dedi.

“ÇALIŞMAYI HİÇ BIRAKMAYACAĞIM”

"Şimdi kometrapi olup olmayacağımı pataolojifen gelecek sonuç belirleyecek" diyen ünlü isim şunları söyledi:

"Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, Size Anlatacakları Var turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar” dedi.

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“ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM”

Armağan Çağlayan İzmir'deki sahnesinde duygusal bir konuşma yapmıştı. Hastalığıyla ilgili "Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum" diyen Çağlayan İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda hayatına dokunan ünlü isimleri açıkladı.

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Armağan Çağlayan konuşmasında şunları söyledi:

”Kenan Işık’tan iş ahlakını öğrendim. Gülben Ergen’den işime çok iyi hazırlanmayı öğrendim. Hülya Avşar’dan kuralları baştan koymayı öğrendim. Ben, star gibi davranmayı Bülent Ersoy’dan öğrendim. Ben, kendim gibi olmayı Yıldız Tilbe’den öğrendim."

Armağan Çağlayan, en sona ise, 2 sene önce hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu’nu koydu ve şunları söyledi: "Seyfi bey Benim hayatımın dönüm noktasıdır."

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