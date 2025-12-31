YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kanser riskini artıran gıdalar ve pişirme yöntemleri!

Son yıllarda artış gösteren gıda kaynaklı sağlık sorunları, günlük beslenme alışkanlıklarının uzun vadede ne denli hayati sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı. Kanserin ani bir hatanın değil, yıllar boyunca sürdürülen yanlış beslenme tercihleri ve sağlıksız pişirme yöntemlerinin sonucu olarak geliştiğine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, özellikle işlenmiş gıdaların ve mutfakta fark edilmeden yapılan hataların kanser riskini ciddi oranda artırdığı söyledi.

Kanser riskini artıran gıdalar ve pişirme yöntemleri!

Kanserin tek bir hatayla değil, yıllar boyunca süren yanlış tercihlerle geliştiğini ifade eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, işlenmiş gıdalar ve yanlış pişirme yöntemlerinin kanser riskini ciddi ölçüde artırdığını belirtti.

Gıda kaynaklı kanser risklerine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, mutfaktaki gizli tehlikelere yönelik uyarılarda bulundu.

Kanser riskini artıran gıdalar ve pişirme yöntemleri! 1

"İŞLENMİŞ ETLER KESİN KANSEROJEN"

Sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin kanserojen olarak sınıflandırıldığını vurgulayan Doç. Dr. Yasin Kutlu, “Bu ürünler tıpkı sigara ve asbest gibi kanser riski taşıyor. İçerdikleri nitrit ve nitratlar, sindirim sisteminde nitrozaminlere dönüşerek özellikle kolon kanseri riskini artırıyor. Mangalda ya da közde pişirilen, yanık yüzeyleri olan etlerde heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar oluşur. Bu maddelerin DNA hasarına yol açtığı ve meme, pankreas, kolon kanseri riskini artırdığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Yanık kısmı kesip atmak riski tamamen ortadan kaldırmaz” diye konuştu.

Kanser riskini artıran gıdalar ve pişirme yöntemleri! 2

"TEKRAR ISITILAN YAĞLAR SESSİZ TEHLİKE"

Fast food tarzı işletmelerde sıkça kullanılan kızartma yağlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Kutlu, “Aynı yağın tekrar tekrar ısıtılmasıyla akrilamid gibi toksik maddeler birikir. Hayvan deneylerinde karsinojen olduğu gösterilen bu maddelerin insanlarda da kanser riskini artırdığına dair güçlü bulgular mevcut. Turşular, salamuralar ve tütsülenmiş ürünler ise yüksek tuz içeriğine sahip. Aşırı tuz tüketimi mide kanserine zemin hazırlıyor. Nemli ortamlarda saklanan fındık, ceviz, bakliyat ve tahıllarda oluşabilen aflatoksin maddesi ise karaciğer kanseriyle doğrudan ilişkili” dedi.

Kanser riskini artıran gıdalar ve pişirme yöntemleri! 3

"TABAĞINIZA KOYDUĞUNUZ HER ŞEY GELECEĞİNİZİ ETKİLİYOR"

Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kutlu, şu uyarıyla sözlerini tamamladı: "Kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40’ı önlenebilir faktörlerle ilişkilidir. Beslenme bunların başında gelir. Bugün tabağınıza koyduğunuz her şey, gelecekteki sağlığınız için bir yatırımdır. Bir kereden bir şey olmaz demeyin; kanser küçük ama sürekli yanlışlarla başlar."

Kanser riskini artıran gıdalar ve pişirme yöntemleri! 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denemeyen pişman! İç pilavlı portakallı fırın tavuk tarifi Denemeyen pişman! İç pilavlı portakallı fırın tavuk tarifi
İçini böyle dolduranlar pişman olmadı! Lokum gibi tarifİçini böyle dolduranlar pişman olmadı! Lokum gibi tarif

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
işlenmiş et işlenmiş gıda kanserojen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.