Erzurumlu ustalar yaptı! Tadanlar kuzu etini aratmıyor diyor: Tavuk cağı

Erzurum’da faaliyet gösteren iki girişimci, dünya mutfağının en iyi 100 yemeği arasında ilk 10’da yer alan cağ kebabını alışılmışın dışına taşıdı. Geleneksel olarak kuzu veya koyun etinden hazırlanan bu lezzeti farklı bir malzemeyle denemeye karar veren ustalar, bu kez tercihini tavuktan yana kullandı. Ortaya çıkan “tavuk cağı” ise kısa sürede müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Erzurumlu ustalar yaptı! Tadanlar kuzu etini aratmıyor diyor: Tavuk cağı
Gökçen Kökden

Kentin coğrafi işaretli lezzeti olan cağ kebabını butlardan sıyrılan tavuk etlerini marine ederek hazırlayıp, odun ateşinde pişiren ustalar, müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor.

Erzurumlu ustalar yaptı! Tadanlar kuzu etini aratmıyor diyor: Tavuk cağı 1

Kuzu etli cağ kebabına alternatif üretilen ‘tavuk cağı’ deneyen Kerim Emre Yanar, “Tavuk cağı duyduk, merak ettik ve denemek istedik. Gerçekten çok güzel bir lezzet. ‘Tavuk cağ olur mu?’ dedik ama tadı bildiğimiz tavuklardan çok farklı. Özellikle kırmızı et tüketemeyenler gönül rahatlığıyla tercih edebilir” dedi.

DENEYENLER MEMNUN KALIYOR

Erzurumlu ustalar yaptı! Tadanlar kuzu etini aratmıyor diyor: Tavuk cağı 2

Yıllardır cağ kebap sektöründe hizmet verdiklerini belirten Samet Tahiroğlu, kırmızı ete alternatif arayanlar için yeni bir seçenek oluşturduklarını söyledi. Tahiroğlu, “Bu işi zaten yıllardır yapıyoruz, biz cağ kebapçıyız. Kırmızı etle yapılan cağ kebaba alternatif olarak tavuktan yaptığımız cağ kebabı hizmete sunmaya başladık. ‘Tavuktan cağ kebap olur mu?’ diyenler oluyor. Biz özenle hazırlıyoruz, gelenler memnun kalıyor” diye konuştu.

"ETİ ÖZEL MARİNE EDİYORUZ"

Erzurumlu ustalar yaptı! Tadanlar kuzu etini aratmıyor diyor: Tavuk cağı 3

Tavuk cağ kebabının hazırlık süreci hakkında bilgi veren usta Abdurrahman Bayram şunları söyledi: “Bize tavuk etleri but kemiklerinden sıyrılmış şekilde geliyor. Biz eti tekrar gözden geçirip marine yapıyoruz. Özel baharatlarla etimizi şekillendiriyor ve lezzetlendiriyoruz. Farklı bir lezzet olduğu için insanlar rağbet gösterdiklerinden dolayı merak ederek tatmak istiyorlar. Giden müşterimiz tekrar geliyor. Gidip gelmeyen müşterimiz olmadı.”

