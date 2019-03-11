Kanser sonrası meme kaybı yaşayan kadınlara mutlu haber!

Hiçbir kadının aklına getirmek istemediği bir sağlık sorunu olan meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de cilt kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda meme kanserinin tanı ve tedavisindeki gelişmelerin sonucunda hastaların beklenen yaşam süreleri uzuyor ancak kanser cerrahisi sonrası meme kaybının olumsuz fiziksel ve psikolojik etkileri ön plana çıkıyor.

Memorial Ankara Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Ozan Luay Abbas, hastanın kanser tedavisi sonrasında yaşam kalitesini yükselten meme onarımı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

KADINLARIN ÖZGÜVENİNİ CİDDİ ORANDA DÜŞÜRÜYOR

Kanser nedeniyle dişiliğin simgesi olan bir uzvun kaybı hastalarda depresyon, beden algısında bozulma, cinsel istek kaybı ve hastalığın tekrarlanmasına ilişkin endişeler gibi birçok probleme yol açmaktadır. Bu gibi durumlarla başa çıkmadan tam anlamıyla bir iyileşme söz konusu olamaz. Son yıllarda meme koruyucu cerrahilerin sayısında gözle görülür bir artış gözlenmesine rağmen meme koruyu cerrahi yapılmayan veya yapılamayan hasta sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle meme onarımı birçok hastada gerekli olmaktadır.