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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, haftalar sonra kamera karşısına geçti. O anları Fuat Güner sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'un geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi. Haftalar sonra kamera karşısına geçen Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maske tak" diyerek sevenlerine seslendi.

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Fuat Güner'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ikinci kez kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.

66 yaşındaki Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

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Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle...

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