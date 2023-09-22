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Kanser tedavisi gören Tanyeli Milano’da podyuma çıkacak! Son halini paylaştı

22.09.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi terk edip yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, uzun bir süre önce fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Mide ameliyatından sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Şimdilerde kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week’te podyuma çıkacak ve kanser hastalığına dikkat çekecek.

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, uzun bir süre önce fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı geçirmişti. Fazla kilolarından kurtulan Tanyeli 99 kilodan 60 kiloya kadar düşmüştü. Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.

Aldığı haber karşısında büyük üzüntü yaşayan 52 yaşındaki Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor. Tedaviye başlayan Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'de bu süreçte eşine büyük destekçi.

Kanser tedavisi görmekte olan oryantal Tanyeli şimdilerde, Milano'da podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Milano Fashion Week’te kansere dikkat çekmek için İtalya’ya gidecek olan Tanyeli, yolculuk öncesi güzellik merkezinde bakım yaptırdı.

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Tanyeli son halini ise sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Enerjik ve mutlu görünen Tanyeli'nin bu hali sevenlerini heyecanlandırdı.

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Tanyeli, “Milano Fashion Week’te podyuma çıkacağım. Sosyal sorumluluk kapsamında kansere dikkat çekip farkındalık için podyumda yürüyeceğim” dedi.

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