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Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay yoğun bakımda

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YAŞAM  | 16.09.2019 00:01 | Son Güncelleme

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Twitter’da binlerce kullanıcı Neslican Tay için yardım kampanyası başlattı.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay yoğun bakımda

Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen, dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran, hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalandığını 7 Eylül’de sosyal medyadan şu sözlerle paylaşmıştı: “Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4'te yolda ben de kendime ve iyleşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!”

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"BİR KEZ DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTERECEK"

Tay için sosyal medyadan binlerce destek mesajı yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü Medipol Sağlık Grubu'ndan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kan bağışı için gerekli şartlara uygun olan kişilerin Bağcılar Medipol Hastanesi'ne gidebileceği duyuruldu.

KAN BAĞIŞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ŞÖYLE:

  • 0 Rh (+) kan grubunda olmak
  • 18-65 yaş arasında olmak
  • 55-120 kg ağırlığında olmak
  • Son bir yıl içinde herhangi bir genel anestezi altında ameliyat geçirmemiş olmak
  • Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, tüberküloz, astım gibi kronik hastalıkların olmaması
  • B ve C tipi sarılık geçirmemiş olmaması
  • Son 72 saat içinde antibiyotik tedavisi almamış olmak
  • Aşı yaptırmamış olmaları
  • Son 5 gün içinde asprin vb. ilaçlar kullanamamış olmaları
  • Son 48 saat içinde alkol almamış olmaları
  • Sürekli kullanılan bir ilacın olmaması
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NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı.

Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.


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Anahtar Kelimeler:
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