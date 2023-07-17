Kansere yakalanan Tanyeli saçlarını kazıttı, peruk taktı! İşte son hali

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde üzen bir haber gelmiş, ünlü isim pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Sevenlerini üzen Tanyeli son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

"Günlerden peruk seçme günü" diyen Tanyeli saçını daha gür çıkması için kazıtacağını açıkladı. Takipçilerinden peruk seçmek için yardım isteyen ünlü isim peruklu hallerini peş peşe paylaştı.

Uzun bir peruk paylaşan Tanyeli "Çok havalı bu. Değişik değişik şaçlar çok eğlenceliymiş" dedi.

Ünlü isim en son saçlarını kazıttığı anları takipçileriyle paylaştı.



