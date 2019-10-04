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Kansere yeni düşen kardeşini böyle uğurladı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

6 yaşındaki çocuğun nadir görülen bir kansere yakalanan kız kardeşine son defa veda etmesini, babaları ölümsüzleştirmek istemiş. İşte 6 yaşındaki ağabeyin yürekleri dağlayan o fotoğrafı...

Kanser insanoğlunun başına gelmiş olan en büyük belalardan biri. Her gün binlerce insan kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Aşı ve ilaç çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor olsa da henüz bu illete bir çare bulunabilmiş değil. Geçtiğimiz günlerde Neslican Taş’ı da kanser sebebiyle toprağa vermiş tüm Türkiye olarak bunun yasını tutmuştuk. Kanserle ilgili yine yürek parçalayan bir başka hikaye ise Arkansas, ABD’den geldi. 6 yaşındaki ağabeyinin, beyin sapında tümör (DIPG) bulunan 4 yaşındaki kız kardeşi Adalynn’e vedası herkesi ağlattı. İşte o vahim olay...

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