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Kanseri iki kez yenen 62 yaşındaki Sibel Kaya, şimdi üniversiteli!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Önce rahim ardından meme kanserine yakalanan 62 yaşındaki Sibel Kaya, kanseri iki kere yendikten sonra yeniden üniversiteli oldu. İşte azmin hikayesi...

İnsan hayal ettiği, istediği sürece önünde hiçbir engel duramaz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Zonguldak‘ta, iki kez kansere yakalanan 62 yaşındaki memur emeklisi Sibel Kaya. Hastalığı yenmesinin ardından yeniden üniversite sınavlarına giren Sibel Kaya sınavı kazanarak tedavi sürecinde ilgilenmeye başladığı seramikle ilgili akademik eğitim almaya hak kazandı. Şimdilerde okuluna devam etmenin ve ilgi duyduğu seramiğin inceliklerini öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. İşte herkese umut veren o hikaye...

'HAYATTAN NE BEKLİYORSUN?'

Çaycuma Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 11 yıl önce emekli olan iki çocuk ve bir torun sahibi Kaya’ya, 2011’de rahim kanseri teşhisi konuldu. Tedavisi sırasında kızının tavsiyesiyle nefes terapilerine katılan Kaya, terapistin “Hayattan ne bekliyorsun, ne yapmak istiyorsun?” sorusuna “Seramik” yanıtını verdi. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki seramik kursuna katılan Kaya, burada çalışmalar yaptı.


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