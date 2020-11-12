Kanseri yenen Deniz Uğur: Hayat durmadan dönüşüyor

Bundan 9 yıl önce meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Tüm dünyanın şu anda geçmekte olduğu zor döneme gönderme yapan 49 yaşındaki üç çocuk annesi Uğur, yaşanan tüm zorlukların gelip geçici olduğunun altını çizdi. Tedavisinin sona erdiği dönemde iki çocuğuyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Deniz Uğur paylaşımına "Dünya hayatında herhangi bir rahatsızlığın içinden geçenleriniz varsa bilin ki, kaybettiğinizi sandığınız her şeyi geri kazanıyorsunuz ve sonra hayat daha anlamlı, daha güzel oluyor" satırlarıyla başladı.

'HAYAT DURMADAN DÖNÜŞÜYOR'

Sonra da şöyle sürdürdü: "Başkalarını çok zorlayan durumlardan etkilenmiyorsunuz çünkü her şeyin geçeceğini, o sırada ne oluyorsa sizin gelişmeniz ve hayatın daha iyiye, daha güzele evrilmesi için olduğunu biliyorsunuz. Hayat durmadan dönüşüyor. Egonun algıladığı haz dış koşullara bağlı ve geçici, ruhun algıladığı mutluluk öze dayalı ve kalıcı. Evrenin yaratılış sebebi, varlığın yokluğa tercih edilme nedeni sevgidir ve “olan güzeldir”.

Deniz Uğur'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

