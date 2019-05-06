Kanserin panzehiri altın macun nasıl hazırlanır?

Altın macun, insan sağlığına önemli katkılarda bulunan doğal bir karışım. Altın macunun en temel malzemesi ise kansere kadar koruyucu olan mucizevi bitki zerdeçaldır. Geleneksek tıbbın vazgeçilmez ürünü olan zerdeçal antienflamatuar etkisi sayesinde; stresi hafifletebilir, ağrılarınızdan kurtulabilir, karaciğer ve radyosyan hasarına karşı koyabilir ve kanserle mücadelede faydalanabilirsiniz.

Pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici olan altın macunu hazırlamak oldukça kolay. Üstelik hazırlandıktan sonra buzdolabında 2 aya kadar saklanabiliyor. Gelelim nasıl hazırlanır kısmına...

Malzemeler:

Bir bardak su

1/2 su bardağı zerdeçal tozu

1/4 su bardağı Hindistan cevizi yağı veya sızma zeytinyağı

Göz kararı öğütülmüş karabiber

Bir tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Zerdeçal tozunu su ile karıştırıp düşük ısıda pişirmeye başlayın.

Karışım ısındıktan sonra karabiberi ve yağı da dahil edip karıştırmaya devam edin.

Altın macunun altını kapatıp ocaktan alın ve ılımasını bekleyin.

Karışım ılıdıktan sonra balı da ekleyin. Ve altın macun hazır!

Nasıl tüketilir?

Altın macunu günde 2 çay kaşığı olarak yiyebilir, aynı zamanda içeceklere, çorbalara ya da salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Her bir kaşığında şifa bulacaksınız sevgili okur!



