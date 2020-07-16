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Kanserle mücadele eden Galyn Gorg yaşamını yitirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

ABD'de Fresh Prince of Bel-Air ve Robocop 2 gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Galyn Gorg, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Gorg'un bir süredir kanserle mücadele ettiği açıklandı.

Kanserle mücadele eden Galyn Gorg yaşamını yitirdi!

Televizyon tarihinin ilk Afro-Amerikalı süper kahraman dizisi M.A.N.T.I.S.’te rol alarak şöhrete kavuşan ve başta Will Smith’in başrolünü üstlendiği Fresh Prince of Bel-Air ve kült Hollywood filmi Robocop 2’de rol alan Galyn Gorg’un yaşamını yitirdiği açıklandı.

55 yaşındaki oyuncunun akciğer kanseriyle bir süredir mücadele ettiği açıklandı.

Gorg’un kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeşime kanser teşhisi konuldu ve hastalık kısa sürede ciğerlerine ve vücuduna yayıldı. Ona birkaç gün yaşayacağı söylenmişti ama kendisi uzun süre mücadele etti ve bir mucize olmasını bekledi” ifadesini kullandı.

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