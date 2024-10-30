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  4. Kanserle mücadele eden Tanyeli'nin paylaşımı sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Hastane odasından anlattı!

Kanserle mücadele eden Tanyeli'nin paylaşımı sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Hastane odasından anlattı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.10.2024 14:21
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Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Aylardı hastane odalarında kalan ve birçok operasyon geçiren Tanyeli, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Ünlü isim bir ameliyat daha olacağını söyledi.

Kanserle mücadele eden Tanyeli'nin paylaşımı sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Hastane odasından anlattı!

Ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, daha sonra da pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir de kanserle mücadele ediyor.

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Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgigili bilgiler de paylaşmayı ihmal etmiyor. Günlerdir hastane odasında yaşamına devam eden Tanyeli, 29 Ekim'de yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü.

BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEK!

Hastane odasında eşi İlker Sünnili ve köpeği Tarçın’la poz veren sevilen isim, “Safra kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım. Bu bayram da geçen yıl olduğu gibi hastanedeyim. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam. Evimi özledim” dedi.

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Tanyeli'nin yaptığı paylaşım;

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Anahtar Kelimeler:
kanser Tanyeli
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