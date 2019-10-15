Kansızlık nedir? Kansızlık yapan besinler nelerdir?

İlk olarak kansızlık nedir? sorusunu cevaplandıralım... Kansızlık ya da anemi, vücutta organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkan bir durumdur. Dolaşımda bulunan kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olduğu zaman kansızlık meydana gelir.

KANSIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, "Toplumumuzda özellikle kadınlarda sıkça görülen kansızlık demir, folik asit, B12 vitamini eksikliğinde halsizlik, kalp çarpıntısı, yorgunluk, iştahsızlık, baş dönmesi, ağız kenarlarında kuruluk, enfeksiyona yakalanma sıklığının artması gibi semptomlarla kendini gösterir. Demir vücudumuz için elzem bir mineraldir. En önemli görevlerinden biri hemoglobin (oksijen taşıyan kan hücreleri) yapımıdır. Vücutta demir depoları yavaş yavaş boşalır ve semptomlar ilk başta kendini belli etmeyebilir. Demir vücutta kendi üretilmediği için besinlerle alınması zorunludur. Demir, birçok besinde doğal olarak bulunur. Hayvansal kaynaklı besinlerden alınan demir (emilim oranı %30 ) bitkisel kaynaklı (emilim oranı %5) alınan besinlere göre daha kolay emilir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, yemek seçme, aşırı kahve, çay, sigara tüketmek, gebelik ve emziklilik dönemlerinde yetersiz beslenme, C, E,B vitaminlerinin yetersiz alımı kansızlık sebeplerindendir” dedi.